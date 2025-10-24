



Harvinainen kuva! Jippu ja 27 vuotta vanhempi Marko-puoliso juhlivat hääpäiväänsä 5:13 Katso koko haastattelu videolta! Julkaistu 24.10.2025 16:15 Silja Välske silja.valske@mtv.fi Laulaja Jippu julkaisi kuvan yhdessä kumppaninsa kanssa. Laulaja Jippu juhli Marko-puolisonsa kanssa ensimmäistä hääpäiväänsä. Hän julkaisi juhlan kunniaksi Instagram-tilillään otoksia, joissa poseeraa myös kultansa kanssa. – Paperi hääpäivä. Kiivettiin Tahkolle, lonkat sai kyytiä. Tultiin kokemaan elämys. Tahkon huipulla on metsäkylpylä täynnä saunoja! Elämämme parhaat löylyt saatiin nokisaunassa, jossa Suomen suurin aitokiuas 500kg eri kokoisia kiviä. Löyly oli syvä, selkä sai tuntea poltetta ja sielu rauhaa. Maisemasauna oli hellyttävä, normaali puusauna antoi rehelliset löylyt. Kylmäaltaassa köllittiin. Hiukset tuoksuu havunneulasilta, hän kirjoittaa. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Lue myös: 40 kiloa laihtunut laulaja Jippu paljastaa, miten on saanut pidettyä elämäntapansa: "Se vaatii todella paljon työtä"





Jippu kertoi MTV Uutisten haastattelussa viime syksynä olevansa rakastunut. Hän kertoi tunteneensa Markon jo 16 vuotta. Parilla on ikäeroa 27 vuotta.

Jippu paljasti, että on ollut aina ihastunut tähän, mutta oikea aika ja paikka parisuhteelle koitti vasta nyttemmin.

– Nyt sitten kävi niin, että se roihahti oikein kunnolla ja halusimme mennä naimisiin. Marko on uskovainen kuten minäkin, olemme tunteneet toisemme kristillisistä piireistä ja jaamme saman vakaumuksen, hän sanoi.

Jippu kuvaili, että on löytänyt Markon kanssa sielunkumppanuuden. Hän tuntee, että saa vihdoin olla oma itsensä ja levätä.

– Markolla on niin paljon elämänkokemusta, hän on sielukas ihminen. Haluan sellaisen ihmisen, jonka kanssa minulla on sielunyhteys ja syvällistä keskustelua. Se on ihanaa. Meillä on todella hyvä olla yhdessä.