Laulaja Jippu julkaisi kuvan yhdessä kumppaninsa kanssa.
Laulaja Jippu juhli Marko-puolisonsa kanssa ensimmäistä hääpäiväänsä. Hän julkaisi juhlan kunniaksi Instagram-tilillään otoksia, joissa poseeraa myös kultansa kanssa.
– Paperi hääpäivä. Kiivettiin Tahkolle, lonkat sai kyytiä. Tultiin kokemaan elämys. Tahkon huipulla on metsäkylpylä täynnä saunoja! Elämämme parhaat löylyt saatiin nokisaunassa, jossa Suomen suurin aitokiuas 500kg eri kokoisia kiviä. Löyly oli syvä, selkä sai tuntea poltetta ja sielu rauhaa. Maisemasauna oli hellyttävä, normaali puusauna antoi rehelliset löylyt. Kylmäaltaassa köllittiin. Hiukset tuoksuu havunneulasilta, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.