"Tuleeko minusta Lapin sodan viimeinen uhri?" – Emil Kastehelmi kertoo dramaattisesta hetkestä tutkimuksensa loppuhetkillä

Sotahistorioitsija ja valtiotieteiden kandidaatti Emil Kastehelmi on tullut suomalaisille tutuksi Ukrainan sodan aktiivisena kommentoijana. Hän on ylläpitänyt yhdessä kaveriensa kanssa Ukrainan sodan tilannekarttaa avoimien lähteiden tietojen perusteella.

Linjaa käytettiin Lapin sodassa

Vankileireillä karut olot

– Sitten siellä on esimerkiksi vankileirejä, joita löysimme useampia. On aika merkittävä juttu, että olemme pystyneet paljastamaan, että siellä on ollut iso, järjestelmällinen kokonaisuus, jossa pakkotyöhön otettuja sotavankeja on kierrätetty leiriltä toiselle, Kastehelmi kertoo.