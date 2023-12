Kommentti: Perittyjen sotakirjeiden apusisaren kokemus pysähdytti

Valtava projekti

Kirjeitä on yli 2 500, ja projekti on niin suuri, että sen aloittaminenkin tuntui aluksi ylitsepääsemättömältä. Minulla oli isoäitini kuoleman aikaan pieni lapsi, olin vaativassa työssä uutispäällikkönä ja pystyin miettimään kirjeitä vain katkonaisesti.

Huolellista työtä

Kirjan viisi tähteä

Toinen oleellinen taito, jota ei usein ajatella tai mainita, on vaisto siitä, mikä on ihmisille uutta tietoa. Toisin sanoen, täytyy rohkeasti olettaa, että jos minä en ole jostain asiasta tai ilmiöstä kuullut, on todennäköistä, että se on myös monelle muulle uusi.