Mercedes jatkaa myös ensi vuonna F1-kuljettajaparilla George Russell ja Kimi Antonelli.

Mercedes tiedotti ensi vuoden kattavasta jatkosta nykyisten F1-kuskiensa kanssa tänään keskiviikkona.

– Kuljettajakokoonpanomme vahvistaminen oli vain ajan kysymys. Kyse ei ollut siitä, tapahtuisiko niin, tallipäällikkö Toto Wolff kommentoi.

Hän linjasi Mercedeksen junioriohjelmasta kuninkuusluokkaan vuorollaan edenneiden Russellin ja Antonellin osoittautuneen vahvaksi kuskipariksi.

– Halusimme ottaa aikamme, hoitaa neuvottelut asianmukaisesti ja varmistaa, että kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Olen tyytyväinen, että teimme niin.

Intoa

Brittipilotti Russell, 27, on kaasutellut F1-sarjassa vuodesta 2019 lähtien. Mersulla hän ajoi ensimmäisen kisansa kauden 2020 loppupuolella, ja hän on toiminut tallin vakiokuljettajana vuodesta 2022.

– Olen todella ylpeä yhteisen matkamme jatkuessa, hän tuumi.

Italialaisella Antonellilla, 19, on menossa F1-tulokaskausi Mercedeksellä.

– Olen superinnoissani jatkaessani tiimissä. Olen oppinut paljon ensimmäisellä F1-kaudellani sekä hyvistä että haastavammista hetkistä, nuorukainen sanoi.

Russell on tällä hetkellä F1-sarjassa neljäntenä, Antonelli seitsemäntenä.