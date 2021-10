Mercedes on vaihtanut Bottaksen autoon uuden moottorin kolmessa kilpailussa, mikä on maksanut suomalaiselle runsaasti lähtöruuturangaistusten muodossa. Viimeksi Austinissa ajetussa Yhdysvaltain osakilpailussa polttomoottorin vaihto pudotti Bottasta viisi ruutua taaksepäin.

Samalla arvuuttelut myös Lewis Hamiltonin tarpeesta moottorivaihtoon on käynyt kuumana. Bottaksella on käytössään kauden kuudes moottori, Hamiltonilla neljäs.

Hollantilainen kilpa-ajaja Tim Coronel arvioi, että Red Bullin asettama haaste on osaltaan ollut aiheuttamassa Mercedeksen moottorihaasteita. Tallin moottorivaihdot ovat tulleet yllätyksenä.

Mestaruustaistelu sekä kuljettajien että valmistajien sarjassa käy kuumana, kun kautta on jäljellä viisi osakilpailua. Red Bullin Max Verstappen johtaa kuljettajien sarjaa 12 pisteellä ennen Hamiltnia. Valmistajien sarjassa Mercedes on 23 pistettä kilpailijaansa edellä.

– Selvästi Mercedes on rajoilla, eivät he muuten tekisi tällaisia päätöksiä. He eivät uskalla ottaa sitä riskiä, että koko kausi ratkeaisi moottoririkkoon, Coronel arvioi.