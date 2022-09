Mercedekseltä raju ratkaisu? Ex-F1-kuski väittää: saksalaistalli lähtee kopiointilinjalle

/All Over Press

Moni F1-asiantuntija on väittänyt, että Mercedeksen alkuvuoden vaikeudet johtuivat pitkälti radikaalista ponttoniratkaisusta. Tämä johti siihen, että Mercedeksen auto pomppi hillittömällä tavalla niin pitkillä suorilla kuin mutkissa.

Mercedeksen ratapuolen pääinsinööri Andrew Shovlin myönsi vastaikää, että Mercedes pohtii yhä erilaisia vaihtoehtoja. Shovlin kuitenkin totesi, että Red Bullin malli on paras.

– Nopeimmassa autossa on toimivin ratkaisu, Shovlin sanoi, viitaten Red Bulliin.

Vaikka sivuponttonit eivät kerro kaikkea yhden tallin nopeudesta, on niillä oma, vahva roolinsa isossa kuvassa.

Entinen F1-kuski Marc Surer väittää, että Mercedes on jo tehnyt ratkaisunsa ensi kauden osalta.

– He kopioivat Red Bullin konseptin ja palaavat huipulle, Surer totesi Formel1.de:n Youtube-kanavalla.

Toki, nousu ei tapahdu hetkessä, sillä kyseisessä skenaariossa Mercedes kopiois mallin, jota Red Bull on käyttänyt jo vuoden ajan.

– Samaan aikaan he saivat laajasti kokemusta muun muassa pomputusongelmista. Se oli tärkeää oppia jatkoa ajatellen. He pystyivät reagoimaan vaikeuksiin paremmin kuin kukaan muu, Surer viittaa siihen, miten Mercedes on kuronut Red Bullin ja Ferrarin etumatkaa kiinni kauden aikana.