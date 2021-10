Uutta tietoa Mercedeksen F1-auton kiistellystä ominaisuudesta: Red Bullin yritys paljastui varsin epätoivoiseksi

Tästä on helppo laskea, että Red Bull ja sen kakkostiimi AlphaTauri ovat mitä todennäköisimmin ainoat kymmenestä tallista, joilla ei ole kyseistä jousitusta käytössään. Ferrarilta vahvistettiin, että kyse on varsin yleisesti tunnetusta ratkaisusta.

– Tämä on ollut meille täysin normaali työkalu jo vuosien ajan, Ferrarilta vastattiin Auto Motor und Sportille.

Myös C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen kertoi kaasujousien avulla painuvan takajousituksen olleen tiimeillä käytössä jo 1990-luvulla .

Takajousituksen kehitys jäädytetty jo 2020

Red Bull on nostanut Mercedeksen suoranopeudet tikun nokkaan yhä useammin F1-kauden kääntyessä loppusuoralleen. Hopeanuolten parantunut vauhti on herättänyt ihmetystä pitkälti siksi, että voimayksiköiden kehitystyö on tältä kaudelta jo jäädytetty.