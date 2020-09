Menestyskirjailijat ovat elinehto kustantajille: "Ilman tähtiä ei kirjallisuus menesty"

– On tiukka puristus tehdä kerran vuodessa näin ajankohtainen kirja. Aina on päästy maaliin eikä julkaisua ole jouduttu kertaakaan siirtämään, Julkunen hymyilee.

– Me olemme sopineet, että tämä on Remeksen torstai, niin kauan kuin intoa riittää.

– Menestyskirjailijat ovat erittäin tärkeitä taloudellisesti, mutta myös enemmän. He ovat ne henkilöt ja brändit, jotka menevät median läpi ja saavat ihmiset huomaamaan muutakin kirjallisuutta. He vetävät mukanaan koko kirja-alaa, Julkunen sanoo.

– Akateeminen Kirjakauppa on laajan valikoima kirjakauppa, mutta on fakta, että nämä isoimmat nimikkeet ovat todella tärkeitä meille toiminnan ja myynnin kannalta, Järvinen kertoo.

Kirjalle toivotaan pitkää ikää

– Se vaihtelee todella paljon. Pahimmillaan se voi olla parista kolmesta viikosta alkaen. Normaalisti, jos on oikein hyvä ja myyvä teos, niin varsinanen myyntikausi, jolloin se myy todella hyvin, on noin puolisen vuotta.

– Hurmeella on oma vankka lukijakuntansa ja hän on yksi Finlandia-voittajista, joka on ollut kaupallisesti kaikkein menestynein. Niemi on jatkanut myyntiä näihin päiviin saakka.