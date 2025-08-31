Melkoinen sotku: Chelsea teki tylyn tempun tähdelleen – haluaa ulos

Chelsea on ilmoittanut Bayern Münchenille, että se on peruuttanut Nicolas Jacksonin sovitun lainasiirron ja käskenyt hyökkääjän palata Lontooseen, vaikka tämä oli jo matkustanut Saksaan lääkärintarkastusta ja sopimuksen allekirjoittamista varten.

Jackson, 24, ei ole BBC:n mukaan ottanut tuoretta käännettä ilolla vastaan. Senegalin maajoukkuemies on "vihainen" lainasiirtonsa kaatumisesta ja yrittää yhä vääntää taustajoukkojensa kanssa Bayern-sopimuksen maaliin.

Jacksonin agentti Diomansy Kamara, joka on entinen Fulhamin pelaaja, otti asiaan myös kantaa sosiaalisessa mediassa.

– Lentokone ei mene taaksepäin... München, Kamara kirjoitti, viitaten Bayern-siirron toteutumiselle yllättävästä takaiskusta huolimatta.

Jackson ei tiettävästi ole vielä palannut Lontooseen. Neuvotteluiden on määrä jatkua sunnuntaina, kun kesän siirtoikkuna sulkeutuu maanantai-iltana.

Jackson oli pudonnut nokkimisjärjestyksessä Chelsean uusien hyökkääjähankintojen Liam Delapin ja Joao Pedron taakse, eikä päävalmentaja Enzo Maresca nähnyt kärkimiehelle enää käyttöä.

Delap kuitenkin loukkaantui lauantain Valioliiga-ottelussa Fulhamia vastaan, mikä sai Chelsean muuttamaan mieltään ja peruuttamaan Jacksonin lainasiirron Saksaan.

Delapin pelätään olevan sivussa jopa kahdeksan viikkoa, eikä seura halua jatkaa uuteen kauteen vain yhden terveen hyökkääjän voimin. Ranskalaishyökkääjä Christopher Nkunku kaupattiin aiemmin AC Milaniin.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan Jackson sonnustautuu näin ollen punaisen sijaan siniseen pelipaitaan, kun Chelsea matkustaa Bayern Münchenin vieraaksi Mestarien liigan liigavaiheen otteluun tiistaina 17. syyskuuta.