Juho paloi lapsena joka kesä – melanooma levisi aikuisena koko kehoon ja oli tappaa hänet ennen ratkaisevaa lääketutkimusta: "Iholta löytyi kasvaimia ja niiden alkuja 196 kappaletta"

Diagnoosin hän sai vuonna 2004. Hänellä on vaalea iho ja punapigmenttiä runsaasti. Hän myös palaa erittäin helposti. Nyt hän ymmärtää, että ihon saama altistus lapsena jatkuvalle auringolle ja palamisille on ollut myrkkyä elimistölle.

Taistelua melanoomaa vastaan jatkui erilaisten hoitojen ja lääkkeiden kanssa. Tuli sivuvaikutuksia ja välillä melanoomasta saatiin niskalenkki ja näytti, että se on voitettu.

Taistelu jatkui, mutta melanooma levisi

Hänen sairastuessaan Suomessa ei ollut julkista syöpätutkimusyksikköä. Nykyään Husissa on kliininen tutkimusyksikkö, jonka kautta on mahdollista osallistua erilaisiin syöpätutkimuksiin jopa ympäri maailmaa.

– Toivottamassa tilanteessa sairautensa kanssa olevat syöpäpotilaat voivat ottaa sinne yhteyttä ja kysyä mahdollisuutta osallistua lääketutkimuksiin. Lisäksi Suomen syöpäpotilaat ry:llä on kattavat keskusteluryhmät eri syöpäryhmille ja Facebookissa on myös Eniten vituttaa syöpä -keskusteluryhmä. Se on yleinen foorumi omaisille ja sairastaville. Niistä kannattaa hakea tukea ja apua, Juutilainen rohkaisee.