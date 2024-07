Asiantuntija: Näin ampujaksi epäillyn republikaanitausta vaikuttaa Trumpin kampanjaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on joutunut keskeyttämään oman kampanjointinsa tapahtuneen vuoksi.

– Bidenin kampanjan keskeinen lähtökohta on, että presidentti Donald Trump on autoritaarinen fasisti, joka on pysäytettävä hinnalla millä hyvänsä. Tämä retoriikka johti suoraan presidentti Trumpin murhayritykseen, Vance kirjoitti.