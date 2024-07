Mielenosoittajat marssivat republikaanien puoluekokousta vastaan Milwaukeessa

Vasemmistoaktivistien March on the RNC -tapahtumaan oli aamusta kokoontunut joitakin satoja ihmisiä, arvioi STT:n paikalla olevan toimittaja.

Vasemmisto protestoi myös demokraatteja vastaan

– Hallituksemme molempien puolueiden tuella suorittaa kansanmurhaa Palestiinassa meidän verorahoillamme, ja tuemme kuolettavaa militarismia ympäri maailman. Olemme leijonan luolassa, tämä on maailmanlaajuisen imperialistisen järjestelmän ydin, meidän on tuhottava se järjestelmä, Guillory sanoi lavalla.

"Biden on tehnyt parhaansa"

– Biden on tehnyt parhaansa, hän on ollut hieno presidentti, hän sai läpi mahtavan infrastruktuurilain ja on tukenut myös seniorikansalaisia laskemalla reseptilääkkeiden hintaa. Hän on ollut yksi parhaista presidenteistä sitten FDR:n (Franklin Delano Rooseveltin), kertoi STT:lle Paula, joka halusi turvallisuussyistä esiintyä vain etunimellään.