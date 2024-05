HS: Suomen Moskovan-lähetystön edustalle on avattu propagandanäyttely "suomalaisesta russofobiasta"

Helsingin Sanomien mukaan torstaina avatun katunäyttelyn nimi on ”Suomalaisen russofobian vaiheet” ja sen on laatinut Venäjän sotahistoriallinen seura. Seura pyrkii kuukauden ajan esillä olevalla näyttelyllään lehden mukaan osoittamaan, että Natoon liittynyt Suomi on ollut Venäjä-vastainen pitkin historiaansa.