Medvedev sanoi Suomen valmistautuvan sotaan – Lindbergiltä jäätävä kuitti

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev väitti Suomen valmistautuvan sotaan Venäjän kanssa. Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg otti kommentteihin napakasti kantaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän entinen presidentti ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on tunnettu kärkkäistä lausunnoistaan. Hän esitti maan valtiollisen uutistoimisto Tassin maanantaina julkaisemassa kolumnissa, että Suomi on valmistautumassa sotaan Venäjän kanssa ja luomassa todennäköisesti pohjaa hyökkäykselle sitä vastaan.

– Naton jäseneksi liittymisen jälkeen Helsinki on puolustuskeinojen varjolla ryhtynyt konfliktihakuiselle linjalle valmistautuakseen sotaan Venäjän kanssa ja ilmeisesti valmistellakseen ponnahduslautaa hyökkäystä vastaan, Medvedev kirjoittaa.

Medvedev väitti puolustusliitto Naton olevan täysin mukana näissä toimissa ja hallitsevan nyt intensiivisesti kaikkia Suomen viittä operatiivista ympäristöä: maata, merta, ilmatilaa, avaruutta ja kyberavaruutta.

– Sotilaallinen toiminta on kiihtymässä, Medvedev kirjoittaa.

Hänen mukaansa Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä on käynnissä prosessi, jonka tarkoituksena on luoda päämaja Naton etujoukkojen maavoimille Lapissa.

Lindberg: "Hänhän on oikeassa"

Puolustusvoimain entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg kommentoi Medvedevin lausuntoja viestipalvelu X:ssä.

– Mutta hänhän on oikeassa. Olen itsekin ollut vuosikymmeniä laatimassa operatiivisia suunnitelmia, joissa valmistaudutaan puolustamaan Suomea Venäjän hyökkäykseltä. Nyt siihen ei enää valmistauduta yksin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.