Analyysi: Uutispommi romuttaisi Zelenskyin ja Naton välit

Jos Zelenskyiä ei kutsuta Naton huippukokoukseen, on se puolustusliiton ja Ukrainan erityissuhteen loppu, kirjoittaa Kiovasta MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Nato on tiputtamassa todellista Ukraina-pommia.

Yhdysvaltojen raportoidaan vastustavan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kutsumista kesäkuussa järjestettävään puolustusliitto Naton huippukokoukseen.

Euroopassa Yhdysvaltojen halua ihmetellään, mutta sitä ei ilmeisesti uskalleta vastustaa.

Presidentti Donald Trumpin lepyttely on Euroopalle tärkeintä, lähteet kertovat.

Yhdysvaltojen ratkaisusta kertovat lähteet useille eurooppalaismedioille, kuten italialaiselle uutistoimistolle Ansalle, Alankomaiden yleisradioyhtiölle Nosille ja EU:n keskittyvälle Euractiville.

Nato ei ole kommentoinut väitteitä.

Nato on kertonut ukrainalaisille Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen paljon asioita, joita he ovat halunneet kuulla.

Lakipiste saavutettiin lokakuussa 2024, jolloin puolustusliiton pääsihteeri Mark Rutte ilmoitti, että jossain vaiheessa Ukrainasta tulee Naton jäsenvaltio.

Zelenskyi on osallistunut kaikkiin Naton huippukokouksiin vuodesta 2022 lähtien.

Eikä ainoastaan osallistunut, hän on ollut se, jonka hätää on kuunneltu, ymmärretty ja jonka johtaman valtion ympärillä kokousten asialista on pitkälti liikkunut.

Nyt Yhdysvallat haluaa työntää Ukrainan syrjään. Eurooppa taas on osoittamassa selkärankansa notkeuden hyväksymällä tämän.

Alankomaiden yleisradiolle puhunut lähde kuvaili vahvistamatonta päätöstä "diplomaattiseksi katastrofiksi Alankomaille, jota yksikään tiedottaja ei voisi perustella".

Katastrofi olisi myös päätös Ukrainalle, jonka suuri pelko on yksin jääminen.

Jo aiemmin Yhdysvallat on todennut rauhanehdotteluissaan, ettei Ukrainaa päästetä Natoon.

Nyt Zelenskyiltä uhataan sulkea Naton ovet vielä tiukemmin.

Kyse olisi käytännössä Naton ja Ukrainan erityissuhteen lopusta.

Euroopan myötäily Zelenskyi-kutsun suhteen johtuu helmikuun Nato-kokouksesta, jossa Yhdysvallat aiheutti "paniikkia" Euroopassa.

Yhdysvallat paitsi latoi raameja rauhalle Ukrainaan, myös totesi, että Euroopan on jatkossa huolehdittava voimakkaammin omasta puolustuksestaan.

Sotilaallisesti Yhdysvaltoihin jopa naurettavuuksiin asti nojanneelle Euroopalle tämä tuli shokkina siitä huolimatta, että Trump on pitänyt asiaa esillä.

Yllätys ei olisi saanut yllättää.

Euroopan Nato-maat ovat sittemmin ilmoittaneet lukuisista puolustusbudjettien nostoista.

Niiden tarkoitus on ollut paitsi lepytellä Yhdysvaltoja, niin toisaalta varautua siihen mahdollisuuteen, että Yhdysvallat todella jättää strategisessa merkityksessä Euroopan.

Euroopassa asuville ajatus voi olla outo, mutta Eurooppa on jäämässä maailmankartalla syrjäseuduksi.

Toteutuessaan Zelenskyi-päätös vahvistaisi jo tiedettyä tosiasiaa: Trump ei ole Nato-fani.

Eikä Ukrainan sota ole "meidän sotamme", kuten Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi.

Trumpin Nato-kommentit ovat olleet aika ajoin niin rajuja, että maan muu ulkopoliittinen johto on joutunut vakuuttelemaan, ettei Yhdysvallat sentään ole liittokunnasta lähdössä.

Se, että tuollaisia lausuntoja ylipäätään joudutaan virallisesti antamaan, kertoo tylysti siitä, mihin mahdollisesti ollaan menossa.

EU-maiden johtajat ovatkin painostaneet unionia olemaan hyvin kiltisti Trumpin suhteen kesäkuun Nato-kokoukseen asti, jottei tapaaminen vain vaarannu, kertoo brittilehti Financial Times.

Jopa sillä, osallistuuko Trump koko Haagin huippukokoukseen, on spekuloitu.

Tiistaina Yhdysvaltojen Nato-suurlähettiläs Matthew Whitaker kommentoi Trumpin osallistumista.

Hänen mukaansa "me kaikki suunnittelemme Trumpin paikallaoloa".

Whitaker sanoi Trumpin keskustelevan kaikkien 31 Nato-liittolaisten ja Indopasifisen alueen kumppaneiden kanssa.

Ukrainaa ei tässä yhteydessä mainittu.