Kommentti: Tämän oven takana käydään melkoinen rauhanteatteri

Istanbulissa odotetaan yhä rauhanneuvottelijoita paikalle. Toistaiseksi tilaisuus ei ole tuonut Ukrainan rauhaa piiruakaan lähemmäksi, mutta Turkki on päässyt paistattelemaan huomiossa, kirjoittaa Istanbulissa oleva MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen.

Joukko toimittajia ja kuvaajia eri puolilta maailmaa on päivystänyt Dolmabahcen palatsilla Bosporinsalmen rannassa torstaiaamusta saakka. Sisäänkäynnin ovet ovat pysyneet kiinni, eikä autoja ole ajanut sisään. Venäjän neuvottelijadelegaatio on Kremlin mukaan saapunut Istanbuliin, mutta keskusteluiden alkua on siirretty iltapäivälle.

Tämä ovi on pysynyt kiinni, vaikka sen ulkopuolelle on kokoontunut armeijallinen kansainvälistä mediaa.

Turkin ulkoministeriön mukaan neuvotteluille ei ole asetettu alkamisaikaa.

Samaan aikaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pääkaupungissa Ankarassa tapaamassa Turkin presidenttiä Recep Tayiip Erdogania. Epäilemättä kaksikko pohtii nyt, kuinka Venäjän venkoiluun tulisi vastata.

Zelenskyi latasi Ankaraan saapuessaan, että Venäjän lähettämä delegaatio on lähinnä teatterin rekvisiittaa. Vladimir Putin ei saavu itse, eikä edes ulkoministeri Sergei Lavrov. Valtuuskuntaa johtaa Putinin avustaja Vladimir Medinski.

Kaikki korkean tason tapaamiset ovat luonteeltaan sellaisia, että keskustelut voivat venyä, joskus myöhäänkin yöhön. Näissä neuvotteluissa epämääräisyys on silti viety jo aivan uusiin ulottuvuuksiin. Osallistujalistoja on pidetty sumun peitossa viimeiseen saakka, aloitusaikaakin voi vain arvailla.

Mukaan tapaamiseen lupautunut Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiokin seikkaili vielä aamupäivästä Naton ulkoministeritapaamisessa Antalyassa.

Qatarissa puhunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump heitti vettä myllyyn torstaiaamuna. Trump sanoi olevansa valmis matkustamaan perjantaina, mikäli torstaina neuvotteluissa tapahtuisi edistystä.

Käytännössä hän jätti takaoven auki sille, että tietä raivattaisiin torstaina alemman tason neuvottelijoiden kesken. Perjantaina Putinilla olisi vielä tilaisuus ilmaantua paikalle.

Selväksi Trump on aiemmin tehnyt jo sen, että hän ei tule, ellei Putinkaan.

Putin tunnetaan taitavana keksimään tekosyitä sille, ettei hänen tarvitsisi Moskovasta poistua. Jos Venäjän presidentti ei vastaa kutsuun, Yhdysvalloille ainakin pitäisi käydä selväksi se, että Venäjällä ei ole mitään aikomusta lopettaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa ja pyrkiä kohti kestävää rauhaa.

Turkille tilanne on joka tapauksessa mieluisa. Kun valtioiden edustajat kohtaavat samanaikaisesti Istanbulissa, Ankarassa ja Antalyassa, Turkki pääsee loistamaan rauhandiplomatian näyttämönä. Se siirtää kansainvälisen median huomiota keväällä Turkissa kuohuneista mielenosoituksista ja opposition kurituksesta.