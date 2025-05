Unkari valmistelee toimia, joita verrataan Venäjän "agenttilakiin" – EU:ta vaaditaan puuttumaan

Unkarin hallitus haluaa rajoittaa ulkomaista rahoitusta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. EU:ssa vaaditaan Unkarin tukien jäädyttämistä.

Unkarin parlamentti aloitti tällä viikolla niin sanotun "läpinäkyvyyslain" käsittelyn.

Laki antaisi Unkarin viranomaisille - joita maan hallitus kontrolloi - mahdollisuuden valvoa, rangaista ja jopa kieltää toimijoita, jotka saavat ulkomaista rahoitusta. Niin toimittaisiin, jos niiden katsotaan "uhkaavan Unkaria tai unkarilaista kulttuuria".

Parlamentissa käydyssä keskustelussa lakiesityksen tehnyt kansanedustaja Janos Halasz esitteli esimerkkinä 19:ää unkarinkielistä mediaa, jotka ovat saaneet rahoitusta ulkomailta.

– Tuoreessa analyysissä löydettiin 240 tänä vuonna julkaistua artikkelia, joissa levitetään ukrainalaista propagandaa. Tämän lain myötä teemme näkyväksi ne tahot, jotka propagandaa levittävät, hän sanoi.

Opposition mukaan laki on ilmiselvästi ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

– Yksikään Euroopan maa ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään vastaavaa, opposition edustaja Klara Dobrev sanoi parlamentissa.

Verrataan Venäjän "agenttilakiin"

Tällä viikolla julkaistiin yli 90 eurooppalaisen päätoimittajan ja kustantajan vetoomus EU:lle ryhtyä toimiin lehdistönvapauden turvaamisen puolesta. Vetoomuksessa verrataan Unkarin lakiesitystä Venäjän lakiin ulkomaisista agenteista.

– Tämä on taas uusi virstanpylväs Unkarin demokratiakehityksen taantumisessa ja medianvapauden murskaamisessa maassa, jota on jo pitkään pidetty EU:n huonoimpana sananvapauden näkökulmasta, vetoomuksessa todetaan.

Viime viikonloppuna lakia vastustettiin massamielenosoituksessa Budapestissa.

"Läpinäkyvyyslakia" vastustava mielenosoitus Budapestissa.

Useat unkarilaiset kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet vakavan huolensa läpinäkyvyyslaista.

Ihmisoikeusjärjestö Unkarin Helsinki-komitean puheenjohtajan Marta Pardavin mukaan pääministeri Viktor Orbán on päättänyt tukahduttaa kaiken tilan toisinajattelulle, kriittisille äänille ja vapaalle keskustelulle.

– Pian sen jälkeen, kun laki hyväksytään, alkaisivat erittäin haitalliset seuraukset niille tahoille, jotka on listattu lain piiriin. Siksi mitkään pitkät ja monimutkaiset EU-prosessit eivät auta Unkarin vapaata mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa, Pardavi sanoo uutistoimisto Reutersille.

"Putinin inspiroimat lait eivät kuulu Eurooppaan"

Unkarilta on jo jäädytetty oikeusvaltiorikkomusten takia jo useiden miljardien arvosta EU-tukia. Nyt korruption vastainen meppiryhmä vaatii komissiolta maan kaikkien tukien jäädyttämistä. Ryhmään kuuluu suomalaismepeistä Eero Heinäluoma (sd.).

EU-tukien on epäilty valuvan valtapuolue Fideszin sisäpiirin taskuihin. Tänä keväänä Unkarin parlamentti hyväksyi perustuslain muutoksen, joka kaventaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Muutos käytännössä kieltää Pride-kokoontumiset.

Unkarin tilanne nostettiin tällä viikolla pidetyn EU-parlamentin täysistuntoon ylimääräisenä keskusteluna.

– Laki antaisi maan hallitukselle oikeuden suorittaa ratsioita sekä määrätä kohtuuttomia sakkoja sellaisille järjestöille, jotka saavat rahoitusta Unkarin ulkopuolelta, mukaan lukien EU:lta. Jos tämä kuulostaa tutulta, johtuu se siitä, Venäjällä on voimassa hyvin samantyylinen "agenttilaki", sanoi keskustelussa puheenvuoron käyttänyt Sebastian Tynkkynen (ps.).

– On ilmiselvää, että Putinin inspiroimat lait eivät kuulu Eurooppaan.

Fideszillä on Unkarin parlamentissa enemmistö, joten lain läpimeno on todennäköistä. Siitä on tarkoitus äänestää kesäkuun puolivälissä.

Pääministeri Viktor Orbán tunnetaan muun muassa EU:n Ukraina-tuen jarruttamisesta ja oikeusvaltioperiaatteen horjuttamisesta.