EU-parlamentin korruptiovyyhti paisuu – Kreikka jäädytti EU-parlamentin varapuhemiehen Eva Kailin varat

Kreikka on ilmoittanut jäädyttäneensä EU-parlamentin kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin varat maassa.

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Heidät otettiin kiinni Brysselissä. Kaili on oikeuslähteiden mukaan yksi syytetyistä, ja hänen ja toisen parlamentin jäsenen koteihin on tehty kotietsinnät.