Belgia avannut rikostutkinnan Venäjän vaikuttamisesta europarlamentissa: Parlamentaarikoille annettu lahjuksia?

Belgian pääministeri Alexander De Croo ilmoitti asiasta tänään. Pääministerin mukaan lahjusten maksu ei tapahtunut Belgiassa, mutta koska vaikuttamistoiminta tapahtui, Belgian syyttäjäviranomaisella on toimivalta asiassa.

– Koska Belgia on EU:n instituutioiden kotipaikka, meillä on velvollisuus pitää yllä jokaisen kansalaisen oikeutta vapaisiin ja turvallisiin vaaleihin.

De Croon mukaan asiasta keskustellaan ensi viikolla EU:n huippukokouksessa. Hänen mukaansa Venäjän selvänä tavoitteena on saada Euroopan parlamenttiin enemmän Venäjä-mielisiä edustajia, jotka edistävät Venäjälle myönteisiä tulkintoja.

Propagandaa Prahasta

Tshekki kertoi maaliskuussa tiedustelupalvelunsa saaneen selville, että Prahassa toimiva, Kremliä lähellä olevien ihmisten pyörittämä Voice of Europe -uutissivusto on käyttänyt europarlamentaarikkoja Kremlin propagandan levittämiseen.

Belgian tiedustelupalveluiden mukaan joillekin parlamentaarikoille on maksettu Venäjän propagandan edistämisestä.

Politico-sivuston mukaan Voice of Europe -sivustolla on esiintynyt 16 europarlamentaarikkoa, kaikki laitaoikeiston edustajia. Saksalaisen Der Spiegel -lehden mukaan lahjuksia Venäjältä saaneiden joukossa on kaksi Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen poliitikkoa.