Mediat: Manchester Unitedin uuden päävalmentajan nimi varmistumassa

Ten Hagin ryhmä johtaa Hollannin pääsarjaa neljän pisteen erolla ennen PSV:tä ja on näin voittamassa kolmannen maan mestaruuden valmentajan alaisuudessa.

United on ajautunut väliaikaisen valmentajansa Ralf Rangnickin alaisuudessa pelilliseen ja tulokselliseen syöksykierteeseen. Joukkue on voittanut seitsemästä viimeisestä ottelustaan vain yhden, ja se on jäämässä ulos tulevan kauden Mestarien liigasta.