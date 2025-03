Media: Suomesta kaapattu pikkupoika löytyi Venäjältä

Venäjältä on paikallisen median mukaan löytynyt Suomesta kaapattu 4-vuotias poika. Pojan suomalainen isä oli tehnyt lapsestaan etsintäpyynnön.

Rjazanin alueelta Keski-Venäjältä löytyi Suomesta äitinsä kaappaama lapsi. Venäläismedia kertoo asiasta vedoten lapsikaappauksia tutkivan liittovaltion viraston lehdistöpalvelun tietoihin.

Etsintäpyyntö kaapatusta 4-vuotiaasta pojasta tuli Venäjän opetusministeriön lasten oikeuksien suojelun osastolta. Asiakirja sisälsi tietoja kaappauksesta, jotka oli saatu Suomen kansalaiselta eli lapsen isältä.

Poikaa etsittiin Rjazanin alueelta ja tavoitteena oli palauttaa hänet kotimaahansa Suomeen.

Venäläisviranomaiset löysivät pojan ja hänen äitinsä. Komsomolskaja Pravda -lehden mukaan lapsi asui äitinsä kanssa ja hänellä oli löytöhetkellä kaikki hyvin.

Naista haastateltiin ja hänelle selitettiin mahdollisuus lapsen vapaaehtoiseen palauttamiseen sekä annettiin vaihtoehtoja vanhempien välisen konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen.

Tiedot pojan olinpaikasta toimitettiin lapsen isälle sekä Venäjän opetusministeriölle jatkotoimia varten.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.

Oikeusministeriö: Parikymmentä lapsikaappausasiaa vuosittain

Oikeusministeriöstä kerrotaan MTV Uutisille, että ministeriö ei kommentoi yksittäistapauksia.

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Tanja Niemi kertoo yleisellä tasolla, että vuosittain ministeriön tietoon tulee yhteensä noin kaksikymmentä lapsikaappaustapausta.

Osa tapauksista on sellaisia, joissa kyse on ulkomaille kaapatusta lapsesta. Osassa taas ulkomailta on kaapattu lapsi Suomeen.

Niemen mukaan kaappaustapausten välillä on paljon vaihtelua.

– Ne ovat tapauskohtaisia ja maasidonnaisia. Jotkut tapaukset ovat vaikeita ja jotkut helppoja. Prosessi riippuu esimerkiksi siitä, missä valtiossa asiaa käsitellään. Toisen valtion prosessiin ei voida puuttua.

Niemi myös huomauttaa, että kaikki kaappausasiat ei välttämättä tule keskusviranomaisten tietoon, mikäli tapaus on laitettu vireille suoraan oikeusistuimen kautta.