Ainakin 60 lasta kaapattuna Suomesta – kaikki tapaukset eivät ehkä paljastu

Noin 60 lasta on tällä hetkellä kaapattuna Suomesta ulkomaille. Asia selviää ulkoministeriön ja oikeusministeriön tilastoista.

Kaapattuna olevista lapsista noin 40 on maissa, jotka eivät kuulu Haagin lapsikaappaussopimukseen. Tällaisista maista lapsia on eniten kaapattu Irakiin.

Kyseisissä tapauksissa keskusviranomaisena Suomessa toimii ulkoministeriö. Ulkoministeriöön tulleiden lapsikaappaustapausten määrä on noussut viime vuosina.

Loput noin 20 lasta on kaapattuna valtioihin, jotka kuuluvat Haagin lapsikaappaussopimukseen. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Venäjä ja Viro.

– Vaikka Venäjä kuuluu sopimuksiin, se ei ikävä kyllä palauta lapsia, mikäli kaapannut vanhempi ja hänen myötään myös lapsi on Venäjän kansalainen.

Haagin lapsikaappaussopimuksen tarkoituksena on turvata asuinpaikkavaltiostaan luvattomasti toiseen valtioon viedyn lapsen palautus lapsen asuinpaikkavaltioon eli siihen valtioon, jossa lapsi tosiasiallisesti asui ennen kaappausta. Sopimus koskee myös tapauksia, jossa luvallisesti toisessa maassa vieraillut lapsi jätetään palauttamatta takaisin asuinmaahansa

Haagin lapsikaappaussopimuksen allekirjoittaneiden maiden kohdalla keskusviranomaisena Suomessa toimii oikeusministeriö. Sopimuksen keskeinen tarkoitus on saada palautettua lapsi nopeasti takaisin asuinpaikkaansa

Viime vuoden aikana ulkomaille oli kaapattuna 54 lasta, eli kaapattujen lasten määrä on noussut tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Kaapattuja lapsia voi olla vielä enemmän

Kaapatut lapset ry:n Räisäsen mukaan on myös mahdollista, että lapsen vanhempi ei uskalla ottaa viranomaiseen yhteyttä, jolloin lapsikaappaus ei tule ikinä tietoon. Näin esimerkiksi on tapahtunut Somaliaan kaapattujen lasten kohdalla.

– Olen muutaman kerran kuullut nuorten kertovan, että heidän sisarukselleen on käynyt näin.

Taustalla avioero tai sen uhka

Lähes aina lapsikaappauksen taustalla on vanhempien avioero tai sen uhka. Esimerkiksi kahden kulttuurin avioliitossa toinen vanhemmista voi haluta palata kotimaahansa lapsen kanssa.

Lapsikaappausten selvittämisestä on tullut entistä monimutkaisempaa. Räisänen kuvailee vielä noin viisi vuotta sitten valtaosan kaappauksista ratkenneen vuoden aikana.

Esimerkiksi Irakiin viedyt lapset ovat kaapattuna yleensä siihen asti, että he ovat aikuisia, elleivät vanhemmat pääse asiassa sovintoon, Räisänen kertoo.

Lapsen kansalaisuus ei ratkaiseva asia

Oikeudessa lapsikaappausta selvitettäessä lapsen kansalaisuus tai se, missä hän on kirjoilla, ei ole ratkaiseva asia.

– Tilanteessa katsotaan, mikä on lapsen vakinainen asuinpaikka ja minne hän on juurtunut, Räisänen kertoo.

– On mahdollista, että maassa on oltu niin kauan, että lapsi on kiintynyt siihen.