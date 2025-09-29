Tanskan puolustusvoimat on kutsunut reserviläisiä kiireellisesti palvelukseen viimeaikaisten dronehavaintojen takia, kertoo tanskalaismedia TV 2 lähteisiinsä viitaten.
Useita tanskalaisia sotilaita on kutsuttu eilen sunnuntaina kiireellisesti palvelukseen Tanskassa, kertoo tanskalainen televisioyhtiö TV 2.
Asia käy ilmi luottamuksellisesta kutsusta, jonka sisällön TV 2 tuntee.
Kutsussa viitataan dronetilanteeseen Tanskan ilmatilassa, ja sotilaita ohjeistetaan saapumaan paikalle mahdollisimman nopeasti.
TV 2 ei ole saanut puolustusministeriöltä eikä puolustusvoimien komentajalta kommenttia asiasta, eikä TV 2 tiedä tarkkaa kutsuttujen määrää.
Lähteiden mukaan kyse on kuitenkin useista sadoista sotilaista.
Lue myös: Kristersson: Pohjoismaisten lentokenttien droonihäirinnän takana todennäköisesti Venäjä
Poikkeuksellinen kutsu
Kiireelliset kutsut ovat lisäksi hyvin poikkeuksellisia.
– Tämä osoittaa, että olemme täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Siksi nähdään myös tällaisia poikkeuksellisia toimenpiteitä. En muista kuulleeni vastaavasta aiemmin, turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jacob Kaarsbo kommentoi medialle.
Kaarsbo on työskennellyt Tanskan asevoimien tiedustelupalvelun pääanalyytikkona.
TV 2:n tietojen mukaan kutsu liittyy mahdolliseen toimintaan Tanskan maaperällä.
Turvallisuusneuvonantajan mukaan tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon tuleva EU-huippukokous, joka järjestetään Kööpenhaminassa myöhemmin tällä viikolla.
Tanskan puolustusvoimien reserviläisten määrästä ei ole virallisia lukuja, mutta vuonna 2013 reserviläisten määrä arvioitiin noin 3 000 sotilaaksi.