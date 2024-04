Media: Hamas aikoo palata Kairoon aselepoehdotusta koskevan vastauksen kanssa

Hamasin edustajat olivat poistuneet Kairosta aiemmin, mutta olivat palaamassa myöhemmin kirjallisen vastauksen kanssa. Vastauksen antamisen ajankohdasta ei ollut heti tietoa. Sitä odotettiin jo maanantaina. Hamasille on tarjottu 40 päivän aselepoa, Britannian ulkoministeri David Cameron totesi aiemmin maanantaina. Aselepoehdotukseen Gazassa kuuluu Cameronin mukaan myös mahdollisesti tuhansien palestiinalaisvankien vapauttaminen vastineeksi siepattujen panttivankien vapauttamisesta.

Qatarin, Egyptin ja Yhdysvaltain edustajat ovat yrittäneet kuukausien ajan saada jonkinlaista sopua aselevosta pahoin kärsineen Gazan alueelle Israelin ja Hamasin välille. Useat järjestöt YK mukaan lukien ovat toistuvasti varoittaneet, että Gazassa olevat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. Samaan aikaan alueen infrastruktuuria on pommitettu ja konfliktin pelätään laajenevan alueella entisestään.

Toivoa sopimuksesta

Lähi-idässä vieraileva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken totesi maanantaina, että hän on toiveikas ehdotuksen hyväksymisestä.

– (Ehdotus) on poikkeuksellisen, poikkeuksellisen antelias Israelin puolelta, Blinken totesi Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa Maailman talousfoorumin ylimääräisessä kokouksessa.

Myös samassa kokouksessa puhunut Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry sanoi, että aselepoehdotuksessa on otettu huomioon molempien osapuolten kannat.

Israel on sanonut tekevänsä hyökkäyksen Rafahin kaupunkiin, jonne suurin osa Gazan 2,4 miljoonasta asukkaasta on paennut. Kaupunki sijaitsee lähellä Egyptin rajaa. Useat tahot, Yhdysvallat mukaan lukien on kehottanut Israelia pidättyvyyteen, ellei siviilien turvaa pystytä takaamaan.