Hamas: Yhdysvaltain tuoreissa Gazan aselepoehdotelmissa ei mitään uutta

Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvallat olisi tuoreeltaan esittänyt uusia sanamuotoja Gazan aseleposuunnitelmaan, jotta sopu Israelin ja Hamasin välille saataisiin syntymään.



Hamdanin mukaan Hamas on saanut uuden ehdotelman alkuviikosta, mutta siinä ei ole mitään uutta. Hänen mukaansa neuvotteluissa Israelin kuukausikaupalla jatkuneen hyökkäyksen päättämiseksi Gazassa ei niin ikään ole nähty todellista edistystä.



Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin viime kuussa esittelemän aseleposuunnitelman on määrä johtaa väliaikaiseen aselepoon ja mahdollistaa lopulta neuvottelut pysyvästä aselevosta. Yhdysvaltain mukaan kyseinen ehdotelma oli Israelin esittämä.



Bidenin kätilöimä aseleposuunnitelma mahdollistaisi panttivankien ja vankien vaihdon sekä avustustoimien lisäämisen Gazassa.



Hamas ilmoitti taannoin antaneensa oman vastauksensa suunnitelmaan, mutta järjestön kerrotaan esittäneen samalla siihen omia muutosvaatimuksiaan.



– Jälleen kerran Hamas on valmis suhtautumaan myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin, jotka takaavat pysyvän tulitauon, kattavan vetäytymisen Gazan alueelta ja vakavan vaihtosopimuksen, Hamdan sanoi lauantaina lehdistötilaisuudessa Beirutissa qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan.

Hamdan: Ehdotukset vain ajanhukkaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat on yhdessä aseleponeuvotteluiden välittäjien kanssa työstänyt aseleposuunnitelman artiklaa, joka käsittelee neuvotteluita, joiden on määrä alkaa Israelin ja Hamasin välillä sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Neuvotteluissa on määrä asettaa tarkat ehdot sopimuksen toiselle vaiheelle.



Axiosin mukaan Hamas haluaisi näiden neuvottelujen keskittyvän vankienvaihtoon. Israel puolestaan toivoo, että neuvotteluissa voitaisiin ottaa esille esimerkiksi Gazan demilitarisointi.



Anonyymin lähteen mukaan sopimus voitaisiin solmia, jos Hamas suostuu Yhdysvaltain esittämiin uusiin muotoiluihin.



– (Ehdotukset olivat) vain ajanhukkaa ja antavat miehittäjälle (Israelille) lisäaikaa harjoittaa kansanmurhaa, Hamdan kuitenkin kommentoi Yhdysvaltain ehdottamia uusia sanamuotoja.



Hamdan sanoi lisäksi, että Hamasia painostetaan hyväksymään Israelin ehdot, sillä mikään ehdotelmassa ei ole muuttunut. Al-Jazeeran mukaan Hamdan syytti painostuksesta Yhdysvaltoja.

Liki 38 000 surmattu Gazassa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu antoi viikko sitten israelilaismedian televisiohaastattelussa ymmärtää, että hän olisi avoin osittaiselle sopimukselle, jonka myötä edes joitakin Gazassa olevia panttivankeja saataisiin vapaaksi. Haastattelusta uutisoi muun muassa al-Jazeera.



Netanjahu kuitenkin tähdensi haastattelussa, ettei suostuisi mihinkään aseleposopimukseen, joka toisi lopun Israelin sotatoimille Gazassa.



Axiosin mukaan Netanjahu kuitenkin korjasi kommenttejaan päivää myöhemmin Yhdysvaltain, Qatarin ja panttivankien perheiden painostuksen myötä. Sivuston mukaan Netanjahu sanoi olevansa edelleen sitoutunut Bidenin esittämään aseleposuunnitelmaan.



Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen lähes 38 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut siviilejä.



Israel alkoi moukaroida Gazaa raunioiksi sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa liki 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli niin ikään siviilejä.



Lisäksi järjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista satakunta on edelleen Gazassa. Loput ovat kuolleet tai heidät on vapautettu.

"Netanjahu pitkittää sotaa henkilökohtaisista syistä"

Israelin Tel Avivissa järjestettiin al-Jazeeran mukaan lauantaina jälleen mittava hallituksen vastainen mielenilmaus ja järjestäjät arvioivat 130 000 ihmisen kokoontuneen kaupungin keskustaan vaatimaan välitöntä aseleposopimusta, jotta panttivangit saataisiin kotiin.



Israelissa on toistuvasti nähty kymmenientuhansien ihmisten mielenosoituksia, joissa on vastustettu Netanjahua ja hänen hallitustaan sekä vaadittu ennenaikaisia vaaleja ja sopimusta panttivankien palauttamiseksi.



Gazassa olevien panttivankien sukulaiset puhuivat lauantaina väkijoukoille puolustusministeriön edustalla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.



– Älkää antako Netanjahun sabotoida sopimusta uudelleen. Netanjahun vaatimus sodan pitkittämisestä on meidän ja rakkaittemme välilllä, eräs sukulainen sanoi al-Jazeeran mukaan.



Hänen mukaansa sodan jatkaminen tarkoittaisi, että panttivangit saavat surmansa Israelin hallituksen käsissä.



– Ihmiset ymmärtävät, että Netanjahu pitkittää sotaa henkilökohtaisista syistä – sopimukseen pääseminen johtaisi ennenaikaisiin vaaleihin ja lopettaisi hänen hallintonsa, hän summasi.

3:49