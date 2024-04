Israel tiukentanut otettaan Länsirannalla – paikalla oleva MTV:n toimittaja: "Aikamoista jälkeä siellä on tullut"

– Siellä oli käynnissä mittavia sotilasoperaatioita. Israelin asevoimat kertoo etsivänsä palestiinalaistaistelijoita, ja aikamoista jälkeä siellä on tullut. Asuinrakennuksia on romahtanut, veden- ja sähkönjakelu ovat katkenneet, Länsirannan pääkaupungissa Ramallahissa oleva MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kertoo.

Siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten välit kärjistyvät

Israel on tiukentanut otteitaan Länsirannalla viime lokakuun jälkeen, jolloin terroristijärjestö Hamas toteutti brutaalin yllätyshyökkäyksensä Israeliin Gazasta käsin. Länsirannalla useasti vieraillut Nurminen arvioi, että myös israelilaisten siirtokuntalaisten ja paikallisten asukkaiden välit ovat kiristyneet entisestään.

– Siirtokuntalaiset tekevät omaa häirintäänsä ja täällä on ollut myös aseellisia hyökkäyksiä palestiinalaiskyliä ja maatiloja vastaan. Raportoituja tapauksia on satoja. Siirtokuntalaiset ovat saaneet tukea myös asevoimilta. Väkivaltaan syyllistyneitä harvoin asetetaan syytteeseen teoistann.

Israelin siirtokunnat Länsirannalla ovat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomia. Israel on kiistänyt tämän.

Lakkoja eri puolilla

– Täällä on pistetty paikat kiinni ja ihmiset eivät mene töihin. Lakoista on tullut alueellisia, sillä ruumiita tulee sen verran paljon. Muuten kaikki paikat olisivat kiinni koko ajan.

Nurmisen mukaan palestiinalaishallinto on pysynyt poikkeuksellisen hiljaa kiristyvästä tilanteesta huolimatta. Hallinto on pitänyt kuitenkin kirjaa siitä, että palestiinalaisia on sitten Gazan sodan alun pidätetty lähes 8 500.