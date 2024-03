Me Naiset: Ilkka Kanerva salasi sairautensa pitkään tyttäreltään Julialta – ei tavannut viimeisinä elinviikkoinaan lastaan enää ollenkaan

Huhtikuussa 2022 syöpään kuolleen poliitikon Ilkka Kanervan tytär Julia Kanerva-Haroma, 50, kertoi Me Naisille, että kahdessa vuodessa hän on hyväksynyt asian, mutta suru saattaa yhä yllättää tietyissä arjen tilanteissa. Isän kuolemasta Julian on kuitenkin edelleen mahdotonta puhua kuivin silmin, ja päällimmäisenä tunteena tyttärellä on kaipaus.