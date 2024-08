IL: Elina Kanerva löysi uuden kumppanin

Edesmenneen poliitikon Ilkka Kanervan leski Elina Kanerva (ent. Kiikko) kertoo Iltalehdelle löytäneensä elämäänsä jälleen rakkauden. Ilkka Kanerva menehtyi huhtikuussa 2022. Pariskunta oli yhdessä vuodesta 1999 lähtien ja naimisiin he menivät 2019.

– Minulla on elämässäni tärkeä ihminen. Olen onnellinen hänen kanssaan. Meillä on tosi mukavaa yhdessä ja me tapaamme mahdollisuuksien mukaan usein.