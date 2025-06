Me Naiset: Elina Kanerva on eronnut

Elina Kanerva kertoo Me Naiset -lehdelle eronneensa vuoden seurustelun jälkeen

Elina Kanerva kertoi helmikuussa Huomenta Suomen haastattelussa elämässään olevan rakkautta.

– Sanon, että kyllä sitä on. Se tuntuu hyvältä, että elämässä on rakkautta ja olo on hyvä, Kanerva kuvaili tuolloin.

Hän paljastaa nyt tuoreen Me Naiset -lehden haastattelussa huomanneensa vuoden seurustelun jälkeen, että heidän on parempi jatkaa ystävinä.

– Elämäntilanteemme olivat hyvin erilaiset, ja alkoi tuntua, että näkeminen on hyvin hankalaa. Päätin, että vaikka hän on todella ihana ihminen, olemme parempia ystävinä kuin seurustelusuhteessa, hän kertoo lehdelle.

Kanerva kertoo hänen kolme vuotta sitten edesmenneen puolisonsa Ilkka Kanervan vaikuttavan yhä vahvasti hänen rakkaussuhteissaan.