Juha Sipilän vaimo Minna-Maaria avautuu uutuuskirjassa poikansa yllättävästä kuolemasta: "Itkukohtaukset lyyhistivät kontalleen lattialle"

Äiti näki kuolemasta enneunia

– Ihmettelin tätä, koska en ollut lukenut kyseistä kohtaa Raamatusta pitkiin aikoihin. Samoihin aikoihin heräsin keskellä yötä siihen, kun toistin ääneen lausetta: Kiitä herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Aavistiko Tuomo oman aikansa olevan vähissä?

Katso myös: Puheenjohtajuudesta luopunut Juha Sipilä herkistyi viimeisen puheensa aluksi keskustan puoluekokouksessa 2019.

Pysäyttävä viesti tuli yöllä

– Lääkäri kertoi, että Tuomo oli menehtynyt matkalla vessaan. Jopa 45 minuuttia kestäneen elvytyksen päätteeksi he joutuivat toteamaan maahan lyyhistyneen poikani kuolleeksi.

"Hänen sielunsa oli lähtenyt jo pois"

"Kaikki tehtiin, mitä inhimillisesti voitiin"

Pianoa soittaessa pääsi itku

Kolmas vuosi oli pahin

Sipilä kertoo lukeneensa surutyön vasta alkaessa naisesta, joka oli menettänyt kolmikymppisen tyttärensä. Naisen mukaan kolmas vuosi menetyksen jälkeen on kaikkein pahin.

– Ajattelin, etten kestä, jos tämä on totta.

Suru on muuttanut muotoaan

Nyt Tuomon kuolemasta on kulunut yli kuusi vuotta.

– Suruni on muuttunut kaihoisaksi kaipaukseksi. Edelleen eteeni tulee kovia ikävän hetkiä ja itkuja. Silti suru ei enää hallitse elämääni.

– Uskon että kokemus on monille lapsensa menettäneille sama: ikävä ei lopu koskaan, mutta pahin tuska laantuu. Vihakin on hiipunut. Enhän minä voi tietää, millaista Tuomon elämä olisi ollut tulevaisuudessa. Ehkä lähtö tässä iässä säästi hänet joltakin, mitä hänellä olisi ollut edessään.

– Jos voisin sanoa nyt jotain Tuomolle, haluaisin hänen tietävän, että meillä on kova ikävä. Häntä on rakastettu todella paljon. Mutta kyllä me täällä pärjäämme ja koetamme käyttää oman aikamme hyvin.