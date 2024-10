Lewis Hamiltonilta yllätyskommentti Red Bullin vilppiepäilyyn – "Luoja tietää, kuinka kauan"

Red Bullin autossa epäiltiin olevan laite, jolla auton korkeutta pystyttiin säätämään sääntöjen vastaisesti lauantain aika-ajon ja sunnuntain kisan välissä. Red Bull myönsi laitteen olemassaolon.

– Kyllä, meillä on sellainen laite, mutta siihen ei pääse käsiksi, kun auto on laitettu kasaan ja se on menossa radalle, Red Bullin tiedottaja sanoi BBC:lle.

F1-sääntöjen mukaan tallit eivät saa muuttaa autojensa säätöjä sen jälkeen, kun lauantain aika-ajo on lähtenyt liikkeelle. Tähän liittyvää sääntöpykälää kutsutaan termillä parc ferme. Sen jälkeen, kun parc ferme astuu voimaan, tallit voivat muuttaa vain autojen etusiipien kallistuskulmaa.

Kansainvälisen autoliiton FIAn kanssa asiasta keskusteltuaan Red Bull teki muutoksia autoonsa tulevan viikonlopun Yhdysvaltojen osakilpailun alla.

Red Bullin Max Verstappenia kuljettajien MM-pisteissä jahtaava McLarenin Lando Norris uumoili muutoksen mahdollisesti antavan tallilleen pientä lisähyötyä kilpailussa.

– Jos se on auttanut heitä ja he ovat käyttäneet sitä niin kuin ihmiset ajattelevat, ehkä tämä kääntää tilannetta meidän suuntaamme, Norris sanoi The Independentin mukaan.

Norris pyrki kuitenkin vähättelemään Red Bullin laitteella mahdollisesti saavuttamaa hyötyä.

– Mutta he eivät olisi saavuttaneet useita paalupaikkoja ja voittoja vain tuolla ratkaisulla. En usko sen todellisuudessa muuttaneen mitään, mutta kun katsoo eroja aika-ajoissa, kun ero on mitattu vain sadasosissa, voi kenties sanoa sen auttaneen.

Norris piti FIAn valvontaa asiassa tervetulleena. Brittikuski muistutti, että teknisten innovaatioiden tekemisessä ja rajojen etsimisessä mustalla ja valkoisella on eronsa.

– Me olemme tehneet erittäin hyvää työtä siinä, mutta olleet varmoja, että emme mene rajan yli.

Norrisin tallikaveri Oscar Piastri oli suorasanaisempi.

– Me luonnollisesti pyrimme etsimään rajojamme teknisten sääntöjen puitteissa. Kaikki tekevät niin, Piastri sanoi Racingnews365:n mukaan.

– Siitä F1:ssä on kysymys. Mutta sen perusteella, mitä minulle on kerrottu, tällainen ei ole rajojen rajojen etsimistä. Se on selvästi niiden rikkomista.

Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa 52 pisteen erolla Norrisiin, kun kautta on ajamatta kuusi kilpailua. Valmistajien sarjassa McLaren on 41 pistettä kilpailijaansa edellä.

Toisin kuin McLaren-kuskit, Mercedeksellä viimeistä kauttaan ajava Lewis Hamilton ymmärsi Sky Sportsin haastattelussa Red Bullia. Hamilton painotti lajissa olevan kyse innovaatioiden tekemisestä.

– Red Bull on ollut kärkitalli ja he ovat tehneet innovaatioita. Loppujen lopuksi kaikki tallit pyörittelevät sääntöjä ja pyrkivät hyödyntämään niitä mahdollisimman hyvin. Jopa niin, että rajat ylittyvät hieman, Hamilton sanoi Racingnews365:n mukaan.

– He ovat vain tehneet parempaa työtä.

Hamilton pyöritteli myös tapauksen merkitystä formula ykkösten asetelmiin.

– Luoja tietää, kuinka kauan heillä on ollut tuo. He ovat voittaneet mestaruuksia, mutta ehkä se loppuu nyt.