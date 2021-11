Lewis Hamiltonin vauhti herättää ihmetystä – Mercedeksen autosta kiertää villejä teorioita: "Näin on luotu tappava yhdistelmä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas ovat joutuneet loppukaudesta kärsimään Mercedeksen yllättävistä teknisistä ongelmista. Bottas on saanut kuuden viimeisimmän GP-viikonlopun aikana kolme lähtöruuturangaistusta, kun hänen autoonsa on asennettu uusia voimayksikön osia. Hamiltonia on rangaistu kahtena GP-viikonloppuna.