Mercedes-pampulta vihreää valoa jättisiirrolle – Max Verstappenin lankomieheltä mojova lipsautus: "Kaikki tietävät"

Mercedeksen toimitusjohtaja Ola Källenius on näyttänyt vihreää valoa F1-supertähti Max Verstappenin mahdolliselle jättisiirrolle, kertoo PlanetF1.

Verstappenin tulevaisuus on puhuttanut F1-kanssa kuumeisesti viime viikkoina, vaikkakin hollantilaistähden nykyinen sopimus Red Bullin kanssa kattaa vielä kauden 2028.

Red Bullin entinen tallipomo, hiljattain pestistään potkut saanut Christian Horner paljasti jo viime vuonna, että Verstappenin sopimus sisältää suorituskykyoption.

Verstappen on voittanut Red Bullilla kuljettajien maailmanmestaruuden neljänä vuonna peräkkäin, mutta tällä kaudella talli on ollut takamatkalla. Valmistajien MM-taulukossa Red Bull on vasta neljäntenä, mikä voi mediaspekulaatioiden mukaan vapauttaa Verstappenin sopimuksestaan.

Sky Italia uutisoi aiemmin heinäkuussa, että Verstappen olisi siirtymässä Mercedekselle kaudeksi 2026.

Nyt sensaatiomainen Mercedes-siirto näyttäisi nytkähtäneen jälleen eteenpäin, sillä PlanetF1:n mukaan Mercedes-konsernin toimitusjohtaja Ola Källenius on antanut siirrolle hyväksyntänsä.

Tietojen mukaan Verstappenin sopimuspykälät ovat kuitenkin toistaiseksi suurin este sensaatiosiirron edessä. Verstappenin uskotaan jopa pohtivan muita laillisia reittejä päästäkseen irti Red Bull -sopimuksestaan, mikäli sopimukseen kirjatut suorituskykyoptiot eivät täyty.

Lisää vettä tulikuumaan huhumyllyyn on tuoreeltaan heittänyt Verstappenin kumppanin Kelly Piquetin veli Nelson Piquet Junior. Piquet Jr kommentoi Pelas Pistas -podcastissa Mercedeksen suorituskykyä, mutta lipsautti suustaan otsikoihin nousseen lauseen.

– Saksalaistalli (Mercedes) ei pärjännyt hyvin Silverstonessa, mutta kuka tietää, mitä tapahtuu ensi vuonna, kun Max on puikoissa, Piquet Jr lipsautti.

Piquet Jr. oikaisi kuitenkin nopeasti sanomisiaan.

– He neuvottelevat. Kaikki tietävät sen. Viimeiset sopimusyksityiskohdat vielä uupuvat, mutta kaikki tietävät, että se on vaihtoehto, Piquet Jr. korjasi.