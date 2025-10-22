McLaren ei aio päivittää autojaan F1-sarjassa, vaikka Red Bullin Max Verstappen on noussut uhaksi kuljettajien maailmanmestaruustaistossa. Tallin mukaan Lando Norrisin vauhti Yhdysvaltain GP:ssä loi toivoa auton vauhdista.

McLarenilla on F1-sarjassa kaksoisjohto. Oscar Piastri on kärjessä 14 pisteen erolla tallikaveri Lando Norrisiin, kun viisi osakilpailua on vielä ajamatta. Viimeisestä neljästä kisasta kolme voittanut Verstappen on hiipinyt yli sadan pisteen takamatkalta vain 40 pisteen päähän.

McLaren lopetti autonsa kehityksen aikaisemmin kuin kilpailijansa Red Bull ja Mercedes. Tallipäällikkö Andrea Stella vahvisti kisan jälkeen, että uusia osia ei ole enää Piastrin ja Norrisin autoihin tulossa.

Lue myös: Max Verstappenista huimaa puhetta kilpailijatallista

Stellan luottoa lisäsi viime sunnuntain kisa, jossa Norrisin vauhti vastasi parhaimmillaan Verstappenin vauhtia. Brittikuskin epäonneksi hän jumittui Charles Leclercin taakse lähdössä, eikä saanut enää hollantilaista kiinni.

– Suorituskyvyn osalta olemme vakuuttuneita siitä, että vauhti olisi riittänyt voitosta taistelemiseen, Stella kommentoi motorsport.comin mukaan