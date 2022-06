Tallipäälliköltä huima väite Red Bullin F1-kuskeista – rakoileeko tallin ja Max Verstappenin liitto?

Hornerin vastaus on selvästi yleisen oletuksen vastainen. Verstappen on ulkoa katsottuna ollut jo vuosia Red Bullin selvä ykköskuski.

– Totta kai valmistajien mestaruus on äärimmäisen tärkeää. Mutta Max ja Checo (Perez), he ovat molemmat Red Bullin kuljettajia, ja kummallakin on sama mahdollisuus (kuljettajien mestaruuteen). Totta kai kyseessä on pitkä, pitkä kausi ja siinä tulee ylä- ja alamäkiä. Mutta on upeaa, että molemmat kuskit ovat kärkitaistossa, tallipäällikkö hehkuttaa.