Max Verstappen sai nuhtelut – mukana voimakas varoitus

– Kuskia muistutettiin siitä, että ohittaminen on kiellettyä, mikäli radalla näytetään keltaisia lippuja tai mikäli jonkinlainen turva-autoikkuna on päällä. Vaikka kuljettaja tiedostaisi sen, missä kolari on tapahtunut, hän ei välttämättä tiedä hälytysajoneuvoista tai siitä, mikäli virkailijoita on päästetty radalle. Tämän myötä kuljettajan pitää toimia varoitusten mukaisesti, kansainvälisen autoliiton FIA:n raportissa selitetään.