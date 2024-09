MTV seuraa: F1:n Azerbaidzhanin GP – Lando Norris koki jo shokkikäänteen, Mercedekseltä raju ratkaisu

Jos vielä alkukaudella yksi oli ylitse muiden, nyt F1:ssä ollaan hyvinkin mielenkiintoisten asetelmien keskellä. Paketti on pahasti levällään, kun Red Bullin lisäksi myös McLaren, Ferrari ja Mercedes taistelevat kisojen voitoista.

MM-sarjan ykkönen Max Verstappen joutuu urakoimaan tänään oikein kunnolla, mikäli hän mielii palkintopallin keskimmäiselle korokkeelle. Verstappen ei suinkaan lähde ykkösruudusta iltapäivän kisaan, vaan hän on taaempana.

Jymypaukku oli valmis, sillä McLarenin autolla on taisteltu voitoista koko kesän ajan. Eikä vauhtia ole puuttunut myöskään Azerbaidzhanissa, sillä McLarenin australialaiskuljettaja Oscar Piastri taisteli aika-ajon päätösosiossa paalupaikasta Ferrarin Charles Leclerciä ja Carlos Sainzia vastaan.

Sauberin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas starttaa sunnuntain kisaan ruudusta 16. Bottas hamuaa yhä Sauberin kanssa kauden ensimmäisiä pisteitä. Niitä varten vaaditaan draamaa, sillä Sauberilla on tällä hetkellä F1-sarjan hitain auto käytössään.

Seuranta, F1:n Azerbaidzhanin GP:

Kello 13.40: F1:ssä koko kauden isoin käänne on liittynyt Red Bullin tilanteeseen. Red Bull dominoi alkukaudella, mutta nyt se on jäänyt jopa muiden jalkoihin.

Red Bullin sisällä on myrskynnyt ja yksi merkittävä tarinajyvänen on liittynyt tallin ikoniseen suunnittelijaguruun Adrian Newey'hyn. Hän kun päätti jättää Red Bullin.

Kello 13.35: Verstappenin MM-johto on huventunut kesän edetessä. McLarenin Norris on kaventanut Verstappenin etumatkan 62 pisteeseen.

Kuljettajien TOP 5:

Valmistajien TOP 5:

Kello 13.30: F1:ssä tämän viikon isoin puheenaihe on liittynyt McLareniin jo ennen Norriksen lauantain katastrofia. Brittitalli kun ilmoitti, että Lando Norris on sen loppukauden ykköskuski. Eli McLaren on valmis tekemään tallimääräyksiä, jotta Norris voi taistella kuljettajien maailmanmestaruudesta Red Bullin Max Verstappenia vastaan.