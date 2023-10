Max Verstappen voi nousta Keke Rosbergin tähdittämään joukkoon

Verstappen on hallinnut formula ykkösten MM-sarjaa tällä kaudella. Hän on voittanut kuudestatoista kisasta peräti 13. Hallinta on ollut niin selvää, että hollantilaistähdellä on mahdollisuus varmistaa kolmas peräkkäinen maailmanmestaruutensa jo kauden kuudenneksi viimeisessä koitoksessa, viikonloppuna ajettavassa Qatarin gp:ssä.