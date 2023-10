Max Verstappen buuausten kohteena – kilpakumppani vetosi kannattajiin: "Media haluaa luoda asetelman"

Maailmanmestaruuden jo varmistanut Verstappen löi meksikolaisen kokonaiskilpailussa jo kolmatta kautta peräkkäin. Perezin viesti paikallisen #racepect-kampanjan mukaisesti on ollut: radalla tapahtuva jää radalle.

– Mielestäni on tärkeää, että lähetämme tämän viestin. Media haluaa luoda asetelman, jossa kilpailijat ovat vastakkainasettelussa myös radan ulkopuolella, Perez sanoi toimittajille torstaina.

– Lajimme on upea ja toimimme suurena esimerkkinä nuoremmalle sukupolvelle. Meidän tulisi keskittyä vain urheilulliseen puoleen.

– Mitä tahansa radalla tapahtuukin, sen tulisi aina pysyä siellä. Se on paras viesti, jonka voimme lähettää muulle maailmalle.

Verstappen on voittanut toistaiseksi kauden 18 kilpailusta 15, maailmanmestaruus varmistui viime kuussa Japanissa. Perezillä sen sijaan ei ole kulkenut. Vaikka tällä on ensi kautta koskeva sopimus Red Bullin kanssa, spekulaatiot MM-sarjan kakkossijan mahdollisen menettämisen seurauksista eivät ole laantuneet.

2023 Formula One World Championship Limited

– Perez ja minä olemme tulleet juttuun hyvin, en näe vastakkainasettelua välillämme. Kuljettajana haluan tietysti olla ensimmäinen ja nopeampi, mutta kunnioitamme toisiamme ja suorituksiamme suuresti, Verstappen sanoi toimittajille.



– Kuljettajasi kannustaminen on ok, mutta on kunnioitettava myös kilpailua, Verstappen muistutti.