Matti Vanhasen kolumni: Kymmenen vuoden toipumisaikaan ei ole varaa

Tarvitsemme myös uudet kasvun ja hyvinvoinnin eväät. Esityslistalle palaavat Suomen tutut ongelmat. Väki ikääntyy ja työssä jaksamisessa on parantamisen varaa. Lapsia syntyy Euroopan seitsemänneksi vähiten. Työllisyysaste on alhainen. Osaavasta työvoimasta on pulaa.