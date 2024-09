Matti Suur-Hamari ei ole lopettanut tanssimista TTK:n jälkeen – tanssitaipale jätti jäljen myös lumilautailijan perheeseen

Vuosi sitten lumilautailija Matti Suur-Hamari, 38, eli erikoista aikaa. Hän oli ottanut ensiaskeleensa tanssisaleilla ja treenannut noin kuukauden verran ensimmäistä suoraa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetystä varten.

Nyt, vuotta myöhemmin, Suur-Hamari palaa muistoissaan niihin hetkiin, kun vakio- ja latinalaistanssien maailma oli hänelle vielä täysin uusi ja täynnä opittavia asioita.

– Olihan se tiukka setti, mitä siinä 15 viikkoa tanssittiin joka päivä, niin olihan se tiukka rupeama. Hauskoja, hienoja juttuja senkin jälkeen on tapahtunut, on päässyt hienoja mäkiä laskemaan lumilautailun puolella ja päässyt tekemään kaikennäköistä erilaista juttua, Suur-Hamari kertoo kuulumisistaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Erityisen hyvin vuoden takaisesta ajanjaksosta Suur-Hamari muistaa alati läsnä olleen jännityksen. Kun parit julkistettiin elokuussa 2023 ohjelman pressitilaisuudessa, lähtivät pyörät viimein pyörimään isosti.

Päästyään tanssisalille ensimmäisiä kertoja Suur-Hamarille oli kuitenkin nopeasti selvää, ettei rupeama tulisi olemaan lainkaan helppo.

– Kyllä saa heittäytyä ja antaa kaikkensa tälle, että jos tästä jotain saadaan aikaan. Oli kyllä sellaisia kauhunsekaisia tunteita ne ensimmäiset päivät ja viikot siellä tanssisalilla, että ihan oikeasti tässä pitäisi tanssia miljoonayleisön edessä, Suur-Hamari muistaa.

Suur-Hamari kertoo, ettei ennen TTK:ta tai sen jälkeenkään ole kokenut vastaavaa jännitystä missään. Toisaalta hän sai myös paljon irti siitä.

– Oli jotenkin myös sellainen äärettömän hieno fiilis, että harvoin nykyään pääsee missään noin vahvasti epämukavuusalueelle. Siinä oppi heittäytymään siihen epävarmuuden tunteeseen ja luottamaan siihen prosessiin, että kaikki kyllä kääntyy hyväksi ja tämä asia opitaan, vaikka siinä hetkessä koko touhu tuntuu aivan täysin kaoottiselta.

Videolla Matti Suur-Hamarin ja Katri Riihilahden ensimmäinen TTK-tanssi.

5:53

Suur-Hamari setvi tiensä tähtiopettajansa Katri Riihilahden kanssa TTK:n finaaliin asti, jossa kaksikko sijoittui lopulta toiseksi. Erityisen hyvin Suur-Hamarin mielessä ovat yhä sekä ensimmäinen että viimeinen lähetys.

– Se, kun seisottiin siellä pillerillä Katrin kanssa ja studio-ohjaaja huusi, että “10 sekuntia”. Niin kyllä muistan sen kauhuntunteen, että tästä nyt ei enää pääse pois, nyt on vain selviydyttävä. Se oli todella superjännittävä, mutta myös uskomattoman hieno hetki, kun saatiin se ensimmäinen tanssi maaliin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Finaalilähetyksellä oli Suur-Hamarille valtava merkitys monella tavalla. Freestyle-tanssiinsa Suur-Hamari ja Riihilahti toivat TTK-parketille myös pyörätuolitanssijoita.

– Se selkeästi sitten kosketti myös yleisöä, se oli äärettömän hieno hetki.

Koskettavia yhteydenottoja

Suur-Hamari sai sekä TTK-taipaleensa aikana että sen jälkeen runsaasti viestejä ohjelmaa katsoneilta. Suur-Hamarin vasen jalka jouduttiin amputoimaan vuonna 2009 tapahtuneen moottoripyöräonnettomuuden seurauksena.

Onnettomuuden jälkeen Suur-Hamari opetteli uudelleen kaiken jalkaproteesin avulla kävelystä lähtien aina lumilautailuun ja lopulta vakio- ja latinalaistansseihin saakka. Suur-Hamari teki TTK-osallistumisellaan historiaa sekä syvän vaikutuksen moniin.

– Jo silloin viime syksynä sen kauden aikana tuli paljon koskettavia viestejä ja yhteydenottoja siitä, että meidän tekeminen siellä on inspiroinut yrittämään ja tekemään asioita, hyppäämään sellaiselle epämukavuusalueelle.

– On tullut paljon lähestymisiä ihmisiltä, joilla on liikuntarajoitteita, mutta myös normaaleilta ihmisiltä, jotka ovat tavallaan tulleet kiittämään siitä, että tämä matka muokkasi jollain tapaa heidän ajatusmaailmaansa ja katsantokantaa asioihin. Se on ollut kivaa kuulla ja huomata.

Tanssiminen Hellacopters-yhtyeen kappaleen By The Grace of God tahtiin oli yksi Suur-Hamarille tärkeimmistä hetkistä TTK-taipaleella.

7:00

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tanssiminen ei ole jäänyt Suur-Hamarin elämästä. Tanssikengät löytyvä kaapista edelleen ja hän on yhä yhteydessä niin tanssiopettajansa Riihilahden kuin muidenkin TTK-osallistujien kanssa.

Silloin tällöin tulee myös tanssittuakin, ja Suur-Hamari myöntää, että tanssisi mieluusti enemmänkin.

– Tällä hetkellä oma elämä on sellaista, ettei ole ehtinyt niin paljon, mutta on se ollut hienoa, että aina kun Katrinkin kanssa on aikataulut sattuneet yksiin, niin ollaan vähän käyty jorailemassa ja noita TTK:n koreografioita vetämässä läpi.

– Kyllä nautin suuresti siitä, mitä viime syksynä sai tuolla TTK:ssa tehdä ja olen aina mahdollisuuden mukaan valmis hyppäämään parketille. Siinä mielessä sellainen rakkaus tanssin maailmaan kyllä syttyi.

Tanssin ilosanomaa myös lapselle

Suur-Hamari on saanut levitettyä tanssin ilosanomaa myös oman perheensä parissa. Hänellä on pian 3 vuotta täyttävä lapsi, jonka kanssa on jo otettu tanssiaskelia kotosalla. Pian Suur-Hamari pääsee syventymään lapsensa kanssa entisestään yhteiseen tanssiharrastukseen.

– Hänellä on selkeästi rytmi veressä ja tykkää musiikista. Kyllä sen verran pystyy paljastaa, että kyllä tässä taaperotanssikursseille ollaan menossa isä-poika-kombolla, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo ja innostuuko poika tanssin maailmaan. Mutta ainakin sellaista vilpitöntä kehollista ilmaisua yritän hänelle opettaa ja toivottavasti hän sen sitten nappaa matkaansa, Suur-Hamari myhäilee.

TTK:ta Suur-Hamari pääsee pian fiilistelemään ja nostalgisoimaan toden teolla, sillä hän on saapumassa katsomaan ensimmäistä suoraa lähetystä yleisöön. Suur-Hamari on erityisen innoissaan siitä, että pääsee hurraamaan parketin laidalle ja kannustamaan uusia pareja. Sitä ennen hän piipahtaa Pariisissa seuraamassa paralympialaisia ja kannustamassa siellä suomalaisia urheilijoita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen paraurheilun kaksi kirkasta tähteä, ratakelaajat Leo-Pekka Tähti sekä Toni Piispanen ovat ilmoittaneet lopettavansa uransa näihin paralympialaisiin. Tähti kelasi itsensä kisoissa pronssille miesten T54-luokan 100 metrillä ja Piispanen puolestaan hopealle miesten T51-luokan 200 metrillä sekä pronssille T51-luokan 100 metrillä.

Suur-Hamarin mukaan vastaavanlaisia paraurheilun tähtiä ei Suomessa välttämättä tulla hetkeen näkemään.

– Jos Leo-Pekkakin siirtyy nyt urheiluareenoilta toivottavasti valmennuksen pariin, niin sieltä ei ihan heti peesissä ole tulossa sellaista menestyspotentiaalia suoraan. Se on myös paraurheilun hienous sekin, että ikinä ei sillä tavalla tiedä sitä urheilupolkua, se ei ole ihan samanlainen, kuin vammattomien puolella. Saattaa yllättäen yhtäkkiä ilmestyäkin jotain menestyspotentiaalia paraurheilun pariin.

– Tällä hetkellä näkymät ovat kuitenkin ne, että pitäisi saada ihan kautta lajien enemmän urheilijoita innostumaan ja urheilemaan, kokeilemaan lajeja ja sitä kautta sitten ehkä tulevaisuudessa saataisiin menestyspotentiaalia myös isoihin arvokisoihin.

Matti Suur-Hamari ja Katri Riihilahti toivat TTK-parketille ohjelman finaalissa pyörätuolitanssijoita.

6:28