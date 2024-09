Arja Koriseva paljastaa, mikä on ollut hänelle toistaiseksi yksi haastavimmista asioista TTK-treeneissä

– Veikkaan myös, että on päästy vapautumaan, kun on jo sitä tietoa vähän siellä. Meillä oli ainakin hauskaa yhdessä, Palin komppasi.

Yksi haastavimmista asioista oppia on Korisevalle ollut kuluneiden viikkojen aikana tanssiasento.

– Se "korsetti" ja kannatteleminen, koska helposti, kun on tanssinut, niin tukeutuu mieheen ja ylävartalo tulee näin. Se asento ja se vartalon kierto, kaikki mikä näyttää kauniilta. Ymmärrän, miltä sen pitäisi näyttää, mutta sen löytäminen itsestä, se ei tosiaankaan ole helppoa.

Palinin mukaan Koriseva on kyllä löytänyt jo tavan kannatella itseään, mutta se ei aina vain aivan muistu mieleen. Muutenkin tähtiopettaja kehuu oppilaansa kehittyneen monin tavoin ensimmäisten viikkojen aikana.

– Siellä on tosi hyviä oivalluksia jalkojen käytössä, siinä kannatuksessa, ja nyt esimerkiksi tässä sambassa mielestäni tosi hyvin löysit rytmin siihen vartaloon, että se oli rytmikäs.

Pitkään esiintyvänä artistina työskennelleen Korisevan mukaan sen sijaan, että hän suhtautuisi TTK:hon kilpailuna, hän ajattelee haluavansa tarjota katsojille viihdettä, josta he voivat nauttia ja iloita.

– Ajattelen jotenkin, että ihmiset nauttivat enemmän siitä läsnäolosta ja siitä, että me teemme tätä viihdettä ja teemme tätä heittäytymistä heille, jotta tämä toisi jonkinlaisen ilon pilkahduksen heille. Sitä ajattelen joka ikisessä tekemisessä. En tee tätä niinkään itselleni, vaikka tämähän on aivan valtavan upea mahdollisuus oppia, mutta joka kerta ajattelen sitä, että toivottavasti tämä antaa ihmisille jotain.

Kuluva syksy on Korisevalle kiireinen, sillä hänellä on tällä hetkellä meneillään konserttisalikiertue. Konsertttien tekeminen on Korisevalle kuitenkin sopiva vastapaino TTK-projektiin, sillä hän toisaalta myös rentoutuu tuttua työtään tehdessään sekä saa valtavasti voimaa konserttiensa yleisöiltä.