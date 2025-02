Maajussi-Antti on valmis rakastumaan "tulisesti ja tosissaan" – täsmentää mitä se tarkoittaisi

Maajussi-Antti toivoo rinnalleen rakasta, jonka kanssa perustaa perhe.

Maajussille morsian -ohjelma tulee taas rakkaudennälkäisine maajusseineen. Ohjelmassa kahdeksan eri ikäistä maajussia eri puolilta Suomea on jälleen valmis löytämään rinnalleen rakkauden ja puolison.

Kauden kuopus on 23-vuotias Antti, joka pitää yllä yhdessä vanhempiensa kanssa Kestilässä sijaitsevaa kotitilaansa.

Vaikka työt vievät paljon aikaa ja joskus maajussin yöunetkin, on Antti kertomansa mukaan pitänyt aina huolta, että harrastuksillekin jää aikaa. Antille yksi rakkaimmista harrastuksista on näytteleminen paikallisessa kesäteatterissa. Tuleva teatterikesä on Antille kolmas.

– Näyttelemisestä olen ihan yläasteelta lähtien pitänyt jo. Kyllä se on, kun pääsee, sanotaan täydelle katsomolle esiintymään ja antaa sitä parasta mitä osaa ja mitä on vielä yli puoli vuotta harjoiteltukin. Se on se paras suola, Antti kertoo ohjelman jaksossa.

Antti kuvailee olevansa hyvin puhelias kaveri, jolla jutunjuurta löytyy, mutta toisaalta hän on myös todella herkkä.

Kumppanissa Antti arvostaa avoimuutta sekä positiivista elämänasennetta ja hyväntuulisuutta.

– Kaipaisin semmoista parisuhdetta, missä jaetaan ne omat ilot ja surutkin, kun niitä kuitenkin jokaiselle tulee. Itselle luottamus ja se, että toisesta tykkää ja välittää ja vähän odottaakin aina sitä, että toisen näkee, niin kyllä se on se, mitä itse toivoisin siltä omalta parisuhteelta.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.