Pikatreffien korkkaaja tekee vaikutuksen maajussi-Mattiin: "Heti ulkona, kun ensimmäisen kerran näin"

Maajussi-Matti on optimistisin mielin pikatreffeistään.

Maajussille morsian -ohjelman kolmannessa jaksossa maajussit ovat tehneet valintansa ja poimineet kirjeiden lomasta ehdokkaat, jotka ovat saapuneet heitä kartanolle tapaamaan. Ensimmäistä kertaa maajussit ja ehdokkaat tapaavat toisensa pikatreffeillä.

Aivan ensimmäisenä jaksossa nähdään maajussi-Matin treffit Jennan kanssa.

Viiden minuutin pikatreffeille Jenna ei kertomansa mukaan ole valmistautunut kummemmin, vaan aikoo mennä fiilispohjalta.

Matin ja Jennan treffit sujuvat lämpimissä tunnelmissa. Maajussi kehuu sekä Jennalle että kameroille puolisoehdokkaan ulkonäköä.

– Jo oikeastaan heti ulkona, kun näin ensimmäisen kerran hänet, niin kyllä kiinnitti huomion.

Treffien jälkeen Matti kertoo, että näkee Jennassa erittäin paljon potentiaalia.

– Kyllä siellä pieniä viboja on, että Jennasta voisi olla vaikka kumppaniksi. Tässä, kun tutustutaan enemmän, sitten saa nähdä, kuinka ne tunteet alkaa sieltä sitten nousemaan, maajussi pohtii.