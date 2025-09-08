Pikatreffien korkkaaja tekee vaikutuksen maajussi-Mattiin: "Heti ulkona, kun ensimmäisen kerran näin"

0:37imgMaajussi-Matti vaikuttuu ensimmäisistä pikatreffeistään
Julkaistu 08.09.2025 19:35
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Maajussi-Matti on optimistisin mielin pikatreffeistään.

Maajussille morsian -ohjelman kolmannessa jaksossa maajussit ovat tehneet valintansa ja poimineet kirjeiden lomasta ehdokkaat, jotka ovat saapuneet heitä kartanolle tapaamaan. Ensimmäistä kertaa maajussit ja ehdokkaat tapaavat toisensa pikatreffeillä. 

Aivan ensimmäisenä jaksossa nähdään maajussi-Matin treffit Jennan kanssa. 

Viiden minuutin pikatreffeille Jenna ei kertomansa mukaan ole valmistautunut kummemmin, vaan aikoo mennä fiilispohjalta. 

Matin ja Jennan treffit sujuvat lämpimissä tunnelmissa. Maajussi kehuu sekä Jennalle että kameroille puolisoehdokkaan ulkonäköä.

– Jo oikeastaan heti ulkona, kun näin ensimmäisen kerran hänet, niin kyllä kiinnitti huomion. 

Treffien jälkeen Matti kertoo, että näkee Jennassa erittäin paljon potentiaalia. 

– Kyllä siellä pieniä viboja on, että Jennasta voisi olla vaikka kumppaniksi. Tässä, kun tutustutaan enemmän, sitten saa nähdä, kuinka ne tunteet alkaa sieltä sitten nousemaan, maajussi pohtii. 

Lue myös: Matilda, 21, vie Maajussi-Antilta jalat alta ensitreffeillä: "Tuntuu kuin sydän olisi saanut sähköstartin"

Maajussille morsian maanantaisin klo 20 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. 

Lisää aiheesta:

Puolisoehdokas yllättää maajussi-Pertun erikoisella lahjalla: "Mitä näin porilaisena voi tuoda"Maajussi-Ville saa aikaa järisyttävän reaktion puolisoehdokkaassa: "Itkettää ja vähän naurattaa"Matilda, 21, vie Maajussi-Antilta jalat alta ensitreffeillä: "Tuntuu kuin sydän olisi saanut sähköstartin"Maajussi-Villen ensimmäiset pikatreffit hihityttävät ja punastuttavat: "Ei sille mitään mahda"Maajussi-Joonaksen puolisoehdokas tunnustaa tunteensa: "Jos nyt tällä tavalla uskaltaa ääneen sanoa"Maajussi-Victoria pääsi ensimmäisille pikatreffeilleen: "Onhan hän vähän nuori"
Maajussille morsianRakkausTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Maajussille morsian