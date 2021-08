Tältä Kabulin lentokenttäkaaos näyttää ilmasta – katso kartta ja satelliittikuvat

Evakuointilennoille päästäkseen ihmisten on päästävä läpi sekä Talebanin että länsijoukkojen tarkastuksista. Mediatietojen mukaan Taleban on kuitenkin lupauksistaan huolimatta estänyt pääsyn myös joiltakin ulkomaalaisilta tai afganistanilaisilta, joilla on oleskelulupa ulkomailla. Siksi joidenkin maiden sotilaat ovat noutaneet evakuointilistoillaan olevia henkilöitä lentokentän ulkopuolelta.

Väkijoukkoja on tungeksinut vikkon varrella lentokentän kaikilla sisäänkäynneillä, eniten pääsisäänkäynnillä. Tungoksessa on myös kuollut useita ihmisiä .

– On ollut päiviä, jolloin emme ole voineet kutsua ihmisiä (lentokentän) portille sen vuoksi, että tilanne on kaoottinen, siellä on tallattu ihmisiä kuoliaaksi ja lapsia on hukkunut vanhemmiltaan, ulkoministeri Pekka Haavisto kuvaili sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.