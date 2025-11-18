Mielenterveyspalveluiden saatavuus on koettu vuosi vuodelta heikommaksi.
Lähes puolet suomalaisista kokee mielenterveyspalveluiden saatavuuden heikentyneen viimeisen vuoden aikana.
Asia käy ilmi tuoreesta Mielenterveyden keskusliiton mielenterveysbarometrista.
Vain neljä prosenttia näki palveluiden saatavuuden parantuneen.
Palveluiden saatavuus on koettu vuosi vuodelta heikommaksi aina vuodesta 2019 asti, jolloin saatavuuden näki heikenneen noin kolmannes vastaajista.
Hyvätuloisilla enemmän luottamusta
Barometrin tulosten mukaan luottamusta riittävien mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemisestä löytyy 42 prosentilta suomalaisista.
Kriittisimmät löytyvät Länsi-Suomesta sekä Helsinki–Uusimaa-akselilta, alle 30-vuotiaista ja alimmasta tuloluokasta.
Luottamus mielenterveyspalvelujen piiriin pääsemisestä oli vahvempaa korkeampien tulojen ja iän myötä.
Eniten luottoa riittävään apuun löytyy muualla Etelä-Suomessa, yli 70-vuotiailla ja korkeimmassa tuloluokassa.
Keskusteluhoito nähdään hyvänä
Keskusteluhoito ja liikunta ovat suomalaisten mielestä tärkeimmät hoitomuodot mielenterveysongelmien hoitamiseen.