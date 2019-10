Joka viidennellä suomalaisella on jokin mielenterveyshäiriö – nyt "11 miljardin euron" kokoista ongelmaa aiotaan ratkoa kansallisella strategialla: "Tulee parantamaan työllisyyttä"

Suomi on toista vuotta perätysten laajan onnellisuusvertailun kärjessä. Samaan aikaan tänä vuonna julkaistavassa strategiassa todetaan, että liki joka viidennellä suomalaisella on jokin mielenterveyshäiriö.

Kustannukset miljardeja

– OECD-maista meillä on eniten mielenterveyshäiriöitä suhteutettuna mihinkään maahan. OECD-raportissa viime vuonna arvioitiin, että kokonaisuudessaan mielenterveys tekee Suomen taloudelle 11 miljardia euroa. Tämä on 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se on järkyttävä luku, kertoo Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen.