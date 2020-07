Markus Leikolan kolumni: Kenelle johtajat puhuvat?

Johtaja, aseta kieli keskelle suuta

Tuorein esimerkki tästä on ruotsalaisten poliitikkojen harmittelu Suomen koronalinjasta. Me Suomessa olemme toki aina kiinnostuneita siitä, mitä muut ajattelevat meistä, mutta joskus kannattaisi pysähtyä miettimään, että ehkä tässä ei nyt ollutkaan kyse minusta. Sillä omilleenhan he vakuuttivat sitä, että lomamatkojen peruuntumisen vika on naapurissa ja olisihan se vallan tympeää, jos emme omiemme puolesta hieman korottaisi ääntämme tässä asiassa. Finlands, Norges och Danmarks sak är vår!