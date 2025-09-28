Marko "Mörkö" Anttilan TTK-asujen tekeminen vaatii tuotannon puvustamolta erilaisia järjestelyjä kiekkoilijan pituuden tähden.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiparien yllä lähetyksissä nähtävät asut luodaan alusta loppuun asti tuotannon omassa puvustamossa, jossa tällä kaudella erityistä haastetta on tuonut yksi oppilaista.

Kyseessä on kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila, joka on Suomen TTK-historian pisin tähtioppilas yli kaksimetrisenä miehenä.

MTV Uutiset piipahti Anttilan kanssa TTK:n puvustamossa, jossa ex-kiekkoilija kertoi, ettei hänen muutenkaan elämässään ole ollut helppoa löytää itselleen sopivia vaatteita.

– Melkeinpä kun sitä löytää, niin se pitää ostaakin. Varsinkin kenkien suhteen, se (kengänkoko) on yleensä 49, jopa 50 saattaa olla, riippuu vähän kengästä.

Itse ompelemisen suhteen Anttilan pituus ei aiheuta puvustamolle ongelmia, mutta kankaan määrää täytyy erikseen aina miettiä.

– Sanoisinko, että muuten malli aika lailla samaa, mutta pituutta näissä on ehkä vähän enemmän. Voi laskea muutaman metrin lisää aina, kun tilataan kankaita, kertoo pukusuunnittelija Malin Elmvik esitellessään Anttilan ensimmäisessä lähetyksessä nähtyjä housuja.

Valmista ei löydy, ja TTK:n puvustamossa ommellaan itse käytännössä kaikki Anttilan päälle päätyvät vaatekappaleet. Tuotannossa on ollut tapana hyötykäyttää aiemmilla kausilla nähtyjä vaatteita, mutta Anttilan suhteen se ei käytännössä ole mahdollista.

Ensimmäisessä suorassa TTK-lähetyksessä Anttilan yllä nähtiin myös punamusta paita, johon tutustuttiin tarkemmin puvustamossa. Paidasta paljastui yllätys, joka ei kotikatsomoihin välity.

– Siinä meni noin 39,5 vuotta, kun minulla oli viimeksi potkupuku päällä, mutta yllättävän hyvin se meni tälla lailla uudelleen kokeiltunakin, kiekkoilija nauraa.

Katso videolta, mitä erikoisuuksia Mörkö-Markon TTK-asuissa on, ja millaisia uusia järjestelyjä tuotannon puvustamossa on tehty kiekkoilijan tähden.