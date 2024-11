Mert Otsamo paljastaa, kenen kanssa lähtisi uusintakierrokselle TTK:hon – lähipiiristä löytyy Kastanja Rauhalan entinen tanssipari

Tanssii Tähtien Kanssa -yleisöön saapui sunnuntaina 10. marraskuuta muotisuunnittelija Mert Otsamo, joka kertoi MTV Uutisille tunnustautuvansa täysin Isaac Senen ja Kastanja Rauhalan kannattajaksi. Sille on syynsä, sillä hänen kumppaninsa on entinen kilpatanssija, joka puolestaan on tanssinut Rauhalan parina.